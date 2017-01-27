Приватизацию "Центрэнерго" могут перенести на 2018 год

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус допустил перенос сроков приватизации 78,3% акций крупной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» на 2018 год, тогда как раньше продажа компании планировалась на первый квартал этого года.

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Об этом говорится на сайте фонда.

«Мы начали отбирать советника. Когда подберем - он включится в подготовку «Центрэнерго» к приватизации. Будет это 2017 год - хорошо, будет 2018 год - тоже хорошо», - цитирует пресс-служба ФГИУ Билоуса.

По его словам, приватизацией данной компании интересуются инвесторы из Китая, Кореи, Турции и Индии.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2016 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передало 78,3% акций «Центрэнерго» Фонду госимущества для последующей приватизации.

Фонд госимущества в мае прошлого года выразил намерение продать госпакет акций «Центрэнерго» в 1-м квартале 2017 года.

ПАО «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.