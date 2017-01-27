Второй крупнейший акционер Ferrexpo полностью продал свою долю в компании

Компания Wigmore Street Investments No. 3 Limited, акционер швейцарской компании Ferrexpo, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, полностью продала свою долю в компании.

Читайте такжеГорнорудная Ferrexpo за год сократила прибыль в 6 раз

Согласно сообщению эмитента на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), сделка состоялась 26 января 2017 года. До сделки Wigmore владела 77,556 млн обычных акций (около 13,2%) Ferrexpo.

Детали сделки не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2016 года Wigmore Street Investments No. 3 Limited продала 63 млн обычных акций (10,7%) Ferrexpo за 83,9 млн долл., после чего в собственности компании осталось около 13,2% акций Ferrexpo. При этом Wigmore взяла на себя обязательство в течение 90 дней после завершения размещения не продавать и не передавать оставшиеся у нее ценные бумаги.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности. Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В 2016 году компания сократила объем производства окатышей на 4% по сравнению с 2015 годом - до 11,2 млн тонн.

Компания Wigmore является дочерней структурой CERCL Holdings Limited, совместного предприятия BXR Group и чешского предпринимателя Жданека Бакала.