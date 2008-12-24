Фондовые рынки: В США и Азии падают

Российский рынок акций, открывшись во вторник в легком минусе, позже настроился на рост и закрылся в зеленой зоне, пишет газета Взгляд.

Индекс РТС завершил день уверенным ростом, прибавив 25,22 пункта (+3,84%) и составив на конец дня 682,37 пункта.

Оборот торгов по классическому рынку РТС составил 11,5 млн долларов, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 661,33 пункта и вырос на 27,7 пункта (+4,37%) по отношению к закрытию торгов в понедельник.

Европейские фондовые индексы во вторник закрылись разнонаправлено на фоне низких объемов торгов перед приближающимися рождественскими праздниками, сообщает Bloomberg.

Британский FTSE 100 вырос на 6,82 пункта, или на 0,16%, до 4255,98 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 сократился на 9,64 пункта, или на 0,21%, до 4629,38 пункта. Французский CAC 40 закрылся снижением на 22,95 пункта, или на 0,73%, на отметке 3128,41 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 0,27 пункта, или 0,14%, до 193,05 пункта, сообщает k2kapital.

Американские фондовые индексы во вторник упали из-за разочаровавших макроэкономических данных и обеспокоенности за судьбу автопроизводителей, сообщает MarketWatch.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 100,28 пункта, или на 1,2%, до 8419,49 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 8,47 пункта, или на 0,9%, на отметке 863,16 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite сократился на 10,81 пункта, или на 0,7%, и закрылся на отметке 1521,54 пункта, передает k2kapital.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду на новостях о резком снижении цен на жилье в США и уровня делового доверия в Японии, сообщило агентство Bloomberg.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific, учитывающий ситуацию на 14 рынках, опустился на 1,4%. Большинство азиатских площадок демонстрируют падение, включая Южную Корею, где индекс Kospi потерял - 1,6%. Nikkei 225 снизился на 2,5%.Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,4% вслед за взлетом котировок Sydney Gas Ltd. на информации о предложенном ей поглощении.