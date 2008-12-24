Торги в ПФТС идут достаточно активно

Сегодня украинский фондовый рынок открылся в “минусе”, при этом торги ведутся достаточно активно.

Об этом УНИАН сообщила аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Дарья ТЕРЕЩУК.

Она отметила, что по состоянию на 11:45 в ПФТС сегодня уже были заключены 33 сделки на сумму почти 20 млн. грн. При этом 46% бумаг, внесенных в биржевой реестр, потеряли в цене, а 15% - прибавили.

Д.ТЕРЕЩУК напомнила, что индекс ПФТС вчера, 23 декабря, скорректировался вниз на 0,2% после 5 сессий непрерывного роста. Основной причиной паузы в ралли стали очередные тревожные сигналы с западных рынков, а так же ряд внутренних новостей.

Так, по словам аналитика, международные инвесторы опасаются, что средства, выделенные автомобильной промышленности США, не помогут спасти крупнейших представителей сектора от банкротств. Кроме того, не порадовали инвесторов макроэкономические новости. В частности, Министерство торговли США сообщило, что ВВП страны в III квартале 2008 г., по окончательным данным, снизился на 0,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Как отметила Д.ТЕРЕЩУК, не обрадовало рынки и сообщение Министерства торговли, согласно которому объем продаж новых домов в США в ноябре 2008 г. снизился на 2,9%, по сравнению с пересмотренным показателем за октябрь 2008 г., составив 407 тыс. единиц, в то время как аналитики ожидали это значение на уровне 420 тыс.