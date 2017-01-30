Порошенко попросил немецкие компании активнее инвестировать в Украину

Ключевой задачей украинской власти наряду с поддержанием макроэкономической стабильности является обеспечение безопасности инвестиций в нашу страну.

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Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, об этом глава государства сказал в ходе встречи с деловыми кругами Германии.

Встреча прошла в рамках визита Порошенко в Берлин.

«Президент подчеркнул, что вместе с запуском углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом открыты новые перспективные возможности для наращивания взаимодействия между Киевом и Берлином», - сообщили в пресс-службе детали разговора с немецкими бизнесменами.

По информации пресс-службы, Порошенко заверил немецкие деловые круги в твердой политической воле для укрепления двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией.

«Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления делового сотрудничества», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Германия входит в десятку крупнейших торговых партнеров и инвесторов Украину. В апреле 2015 года Германия заявила о намерении предоставить Украине нецелевой кредит в 500 млн евро на различные проекты, в том числе на восстановление востока страны.