Биржи США снижаются на фоне иммиграционного указа Трампа

Промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,80% - до 19932,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,30%, до 5587,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,92%, до 2273,38 пункта, сообщает Прайм.

Читайте такжеМировые лидеры осудили антииммигрантский указ Трампа

Трамп в пятницу подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана); приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней, а также запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

По словам экономиста First Standard Financial Питера Кардильо, которого цитирует агентство Рейтер, инвесторы находятся в напряжении из-за иммиграционной политики Трампа.

Читайте такжеБольшинство американцев недовольны первой неделей работы Трампа – соцопрос

Участники рынка также обратили внимание на статистику Минторговли США по доходам и расходам американцев. По данным ведомства, потребительские доходы в стране в декабре увеличились на 50,2 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с ноябрем, расходы выросли на 63,1 миллиарда долларов, или на 0,5%. Аналитики ожидали роста доходов на 0,4% в месячном выражении, а расходов - на 0,5%.

Располагаемые доходы населения в США в декабре выросли на 0,3%, или на 43,6 миллиарда долларов. Реальные располагаемые доходы населения, выраженные с учетом стоимости доллара в 2009 году, увеличились на 0,1% в месячном выражении.