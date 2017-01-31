Shell продает нефтегазовые активы в Северном море за $3,8 миллиарда

Англо-голландская Royal Dutch Shell договорилась о продаже нефтегазовых активов в Северном море британской нефтекомпании Chrysaor за 3,8 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе Shell.

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Сумма сделки включает первоначальное вознаграждение в размере трех миллиардов долларов, выплаты до 600 миллионов долларов в период с 2018-2021 годы с учетом цен на нефть, а также потенциальные доплаты в размере 180 миллионов долларов, зависящие от будущих открытий на этих месторождениях, передает Прайм.

Активы включают доли участия Shell в месторождениях и блоках Buzzard, Beryl, Bressay, Elgin-Franklin, J-Block, Greater Armada, Everest, Lomond и Erskine, а также 10% в Schiehallion. Добыча углеводородов на этих участках в 2016 году составила 115 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Общий объем производства Shell в Северном море по итогам 2016 года составил 211 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

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Как ожидается, сделка с Chrysoar будет завершена во второй половине 2017 года, при условии ее одобрения партнерами и регуляторами.

Кроме того, Shell сообщает, что достигла соглашения с Кувейтской государственной нефтегазовой компанией Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co (KUFPEC) о продаже доли в крупном газовом месторождении Bongkot в Таиланде за 900 миллионов долларов. Сделка будет завершена в первом квартале 2017 года. При этом Shell отмечает, что данная сделка никак не отразится на других проектах компании в Таиланде.

В июне прошлого года Shell сообщала, что планирует продать до 10% своих нефтегазодобывающих активов, чтобы сократить затраты после приобретения британской компании BG Group за 54 миллиарда долларов. Продажа активов может привести к росту прибыли на чистые активы на 10% к концу десятилетия при цене на нефть в 60 долларов за баррель.