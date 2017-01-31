Биржи США максимально упали с начала года на новости о запрете на въезд мигрантов

Фондовые индексы США продемонстрировали самое значительное снижение с начала 2017 года в понедельник, поскольку инвесторы сочли ограничения на въезд мигрантов в страну, которые ввёл президент Дональд Трамп, напоминанием, что политика американского лидера может нести угрозу рынкам, сообщает Reuters.

"В минувшую пятницу Трамп подписал указ о приостановке на четыре месяца въезда беженцев и временном запрете на прием граждан Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Сомали, Ливии и Судана. Столкнувшись с массовыми уличными протестами, критикой по всему миру и перспективами тяжб, Белый дом смягчил ключевой элемент запрета", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после победы Трампа на выборах в ноябре, фондовый рынок США продемонстрировал существенный рост, побив несколько рекордов на обещаниях избранного президента понизить налоги и ослабить госрегулирование.

"Инвесторы сосредоточились на тех предложениях (Трампа), что направлены на рост, а не на том, что может нанести урон экономической активности, как протекционизм", - сказал Питер Кардильо из First Standard Financial.

Технологический сектор, открыто выступивший против запрета на въезд мигрантов и препятствий для найма иностранных сотрудников, оказал наибольшее давление на индекс S&P 500.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,61 процента до 19.971,13 пункта, индекс S&P 500 - на 0,60 процента до 2.280,9 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,83 процента до 5.613,71 пункта.

Dow продемонстрировал максимальный внутридневной спад с октября, а S&P и Nasdaq - с конца декабря.

"Индекс страха" CBOE Volatility, измеряющий тревожность Уолл-стрит, вырос на 1,30 пункта, что стало максимальным за день показателем с 3 ноября.