Фондовые рынки Европы закрылись спадом на 0,39-0,93%

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в понедельник продемонстрировали незначительный спад в пределах 0,39-0,93% на фоне падения нефтяных цен, негативно отразившихся на стоимости акций нефтяных компаний. Как передает РИА Новости, к закрытию торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,93% - до отметки 4216,59 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов упал на 0,39% - до 3116,21 пункта. Биржи Германии в связи с наступающим Рождеством в среду не проводили торгов. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.