Microsoft выпустила облигаций на $17 миллиардов

Американский IT-гигант MicrosoftMSFTCorp. выпустил облигации на 17 миллиардов долларов, сообщает Прайм.

"Компания разместила 7 выпусков ценных бумаг со сроком погашения от 2020 до 2057 годов. Доходность облигаций варьируется от 1,85% до 4,5%. Компания планирует использовать привлеченные средства для финансирования оборотных средств, инвестиций в основной капитал, выкупа акций, приобретений и погашения существующей задолженности", - говорится в сообщении.

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Это размещение облигаций стало самым крупным в мире с начала 2017 года. Компания Microsoft в предыдущий раз размещала облигации в августе прошлого года. Объем размещения тогда составил 19,75 миллиарда долларов.

"Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционных систем Windows и Windows Phone (или Windows Mobile)", - подчеркивает издание.