Рынки США закрылись незначительным ростом

В среду торги на американских биржах закрылись незначительным ростом.

Индекс Dow Jones вырос на 0,58% (48,99 пункта) до отметки 8468,48 пункта. Индекс Nasdaq поднялся на 0,22% (3,36 пункта) до отметки в 1524,9 пункта, передает «Газета.Ru».

Фондовые торги РТС закрылись в среду снижением. Индекс РТС снизился на 2,15% до 667,71 пунктов. Общий объем сделок составил 703 972 889 долл.

Лидерами снижения стали акции ОАО «ЦУМ» (-17,65%). Лидерами роста стали акции ОАО «ОГК-1,» (+28,57%), сообщает «Газета.Ru».

Азиатские фондовые рынки демонстрируют рост в четверг впервые за 5 сессий на ожиданиях, что падение стоимости нефти снизит расходы на топливо и - косвенно - позволит потребителям тратить больше на другие товары или услуги.

Данные по заказам на товары длительного пользования в США оказались более позитивными, чем ожидалось, и ослабили опасения по поводу значительного сокращения бизнес-инвестиций в условиях рецессии.

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,4%. Большинство рынков региона закрыты в связи с празднованием Рождества. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,2%, таиландский SET - на 0,4%. Китайский CSI 300 опустился на 0,2%, сообщает Bloomberg.