В Японии готовится крупнейшее IPO

Dai-ichi Mutual Life Insurance, второй по величине страховщик Японии, нанял Nomura Holdings Inc., Merrill Lynch & Co. и Mizuho Financial Group Inc. для продажи акций в крупнейшем IPO Японии за последние 10 лет, сообщает агентство Bloomberg.

Инвестиционные банки готовятся к продаже акций на более чем 1 трлн. иен (11 млрд. долл.) в Японии и за рубежом, листингуемых на Токийской фондовой бирже, к 11 апреля 2010 года. Сделка должна вдохнуть жизнь в японский рынок IPO, потерявший за 2008 год около 80%, передает k2kapital.

Dai-ichi Life намерен трансформироваться в акционерную компанию с рыночной стоимостью в 3 трлн. иен, согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Bloomberg еще в декабре 2007 года.