В Минфине рассказали, какой госбанк больше всего готов к приватизации

Министерство финансов Украины технически готово к приватизации государственного "Укргазбанка", который наиболее подготовлен для входа частных инвесторов, однако пока не нашел покупателей, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Юрий Буца.

Он напомнил, что стратегия управления госбанками предполагает снижение доли государства в госсекторе.

"Укргазбанк" - это наиболее готовый банк для входа частных инвесторов. Единственный вопрос в том, что на каждый товар должен быть покупатель", - сказал Буца.

Он отметил, что пока подобных сделок на банковском рынке практически нет. "Технически мы готовы. Но вопрос – в наличии рынка для такой продажи", - добавил замминистра.

Буца не стал раскрывать информацию о том, проводят ли Европейский банк реконструкции и развития или Международная финансовая корпорация предварительную предпродажную оценку госбанков, аргументируя это обязательствами по не раскрытию подобной информации.

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При этом он отметил, что Минфин настроен на приватизацию в среднесрочной перспективе, а юридически возможна как полная, так и частичная продажа госпакетов акций. "Любой вход качественного иностранного инвестора всегда добавляет стоимости активу даже при наличии доли государства", - пояснил чиновник.

По его словам, приватизацию более крупных госбанков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" - затормаживает необходимость изменения системы корпоративного управления в этих финучреждениях, для чего Верховная Рада должна принять соответствующий закон.

"Со сменой правительства по регламентным нормам закон вернулся в Минфин. Мы собрали рабочую группу при участии представителей международных финансовых организаций и доработали этот закон с учетом изменений в законодательстве. В ближайшее время мы подадим его в парламент", - сказал Буца.

Справка УНИАН. Согласно утвержденной правительством в 2015 году стратегии реформирования государственного банковского сектора, Минфин анонсировал поэтапный выход из капитала госбанков. Приватизация двух крупнейших финучреждений - «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» - начнется в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков. Из капитала «Укргазбанка» государство в рамках стратегии планирует частично или полностью выйти до конца 2017 года.

По информации Национального банка, Минфин будет пересматривать стратегию развития госбанков в связи с национализацией крупнейшего банка «ПриватБанка» по решению Кабинета министров от 18 декабря 2016 года.