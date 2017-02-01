Япония отвергла обвинения Трампа в манипулировании курсом иены

Япония не занимается манипуляциями для снижения курса иены, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Есихидэ Суга.

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Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Япония нарочно снижает курс своей национальной валюты, чтобы сделать товары более конкурентоспособными на мировом рынке. Он подчеркнул, что "есть страны", подразумевая Японию и Китай, которые путем девальвации своей валюты и интервенциям на рынке пытаются обойти США.

"Это абсолютно безосновательно. (На валютном рынке – ред.) важна стабильность. Мы внимательно и напряженно следим за движениями на валютном рынке", - заявил Суга, сообщает Прайм.

На фоне высказываний Трампа курс иены на Нью-Йоркской бирже подскочил до двухмесячного максимума в 112 иен за доллар. На Токийской бирже иена торгуется в среду на уровне 113 иен за доллар без сильных колебаний.

Японские финансовые круги усматривают в намерениях новой администрации пересмотреть валютную политику как повод для беспокойства. Как ожидается, этот вопрос будет затронут на встрече японского премьер-министра Синдзо Абэ и Дональда Трампа 10 февраля.