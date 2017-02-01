Запрет на въезд мигрантов: авиакомпании США подешевели на биржах почти на $5 миллиардов

За два дня крупнейшие авиакомпании США потеряли 4,9 миллиарда долларов своей рыночной стоимости из-за указа президента США Дональда Трампа, который запрещает мигрантам въезд на территорию Штатов, сообщает Bloomberg.

"В течении понедельника и вторника акции авиакомпаний из индекса S&P 500 упали на 3,8%. Стоимость акций American Airlines Group, являющегося крупнейшим авиаперевозчиком в мире, снизилась на 5,8%", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что инвесторы также обеспокоены возможными последствиями введенного запрета. Одни считают, что ограничения на въезд в США могут спровоцировать другие страны принять ответные меры. Другие, среди которых и Международная ассоциация воздушного транспорта, ожидают повышения стоимости авиаперевозок. Существует риск того, что многие просто откажутся от поездок в США.

Как сообщал УНИАН, 27 января президент США Дональд Трамп своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в США, а также на 120 дней - прием беженцев в целом.

Ранее Трамп объявил о том, что подписывает указ, который вводит новые "жесткие меры проверки" иммигрантов. Цель документа, отметил он, - оградить страну от террористов.