Публикация финансового отчета Facebook увеличила состояние Цукерберга на $3 миллиарда

Как передает РБК, таким образом, всего за сутки, состояние Цукерберга увеличилось до почти $59 миллиардов. По данным Bloomberg, на фоне публикации отчетности акции Facebook выросли в цене после завершения регулярной сессии на 2,66% до $136,77.

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По данным журнала Forbes, состояние 32-летнего основателя Facebook ранее оценивалось в $55,8 млрд. В списке самых богатых людей планеты Цукерберг занимает пятое место. По версии делового журнала Fortune Марк Цукерберг стал бизнесменом года в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, по данным отчета Facebook, за 2016 год, чистая прибыль компании выросла на 177%, составив $10,217 млрд. В 2015 году этот показатель был равен $3,688 млрд.Количество ежедневных пользователей социальной сети в декабре в среднем составило 1,23 млрд человек.