Google опередил Apple и стал самым дорогим брендом в мире

Бренд Google корпорации Alphabet стал самым дорогим в мире брендом 2017 года, сместив с первого места компанию Apple, пишет консалтинговая компания Brand Finance.

Читайте такжеЧистая прибыль Facebook в 2016 году выросла на 177%

Рейтинг Brand Finance составляется на основе таких факторов, как финансовое состояние компании, узнаваемость бренда, лояльность, продвижение, маркетинговые инвестиции, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация.

По оценкам компании, стоимость бренда Google составляет 109,470 миллиарда долларов, что на 24,1% больше чем годом ранее. Стоимость бренда Apple за минувший год, напротив, сократилась на 26,5%, до 107,141 миллиарда долларов.

Читайте такжеІТ-гиганты отчитались о финрезультатах: Intel и Microsoft сократили прибыль, Google увеличил

"Потеря для Apple стала приобретением для Google. Спустя шесть лет, с 2011 года, когда он в последний раз была лидером, Google стал вновь самым дорогим брендом в мире с оценкой в 109 миллиардов долларов", - говорится в релизе, передает Прайм.

В пятерку самых дорогих брендов также вошли крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon (106,396 миллиарда долларов), американский телекоммуникационный гигант AT&T (87,016 миллиарда долларов) и IT-гигант Microsoft (76,265 миллиарда долларов).

В десятку самых дорогих брендов 2017 года вошли также Samsung, Verizon, Walmart, Facebook и китайский банк ICBC.