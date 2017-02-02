Украинские аграрные компании за год подорожали на биржах на $1 миллиард

Рыночная капитализация украинских аграрных компаний, акции которых котируются на международных финансовых биржах, по состоянию на 30 января 2017 года увеличилась на 50% по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составила 3,2 млрд долл., сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

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«Если сравнивать конец января 2016 года с аналогичным периодом 2017 года, общая капитализация агрохолдингов выросла почти на 50% (+1,074 млрд долл.). Начиная с 2015 года, это самый высокий показатель рыночной капитализации», - говорится в сообщении.

По данным УКАБ, больше всего выросла стоимость акций компании «Кернел» (на 727,5 млн долл.), в частности, в связи с тем, что в январе 2017 года компания выпустила еврооблигации на сумму 500 млн долл. Также выросла капитализация аграрных холдингов «Астарта» (на 218,9 млн долл.) и «МХП» (на 104,6 млн долл.).

Согласно сообщению, по сравнению с данными на начало января 2017 года, капитализация агрокомпаний выросла на 16,5%.

В УКАБ отмечают, что увеличение стоимости акций компаний является результатом их прибыльной деятельности и связано с относительной стабилизацией макроэкономической ситуации в стране. При сохранении таких условий ассоциация прогнозирует дальнейший рост показателя капитализации.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Министерства экономического развития и торговли, украинский аграрный сектор в 2016 году вырос на 3% по сравнению с 2015 годом.

По данным Государственной службы статистики, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2016 году выросли на 13,5% по сравнению с 2015 годом.