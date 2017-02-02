Компания Luxoft приобрела украинского поставщика IT и телеком-решений

Один из лидеров мирового рынка аутсорсинга в IT-сфере компания Luxoft заявила о приобретении украинской IT-компании IntroPro, которая разрабатывает программное обеспечение для клиентов в телекоммуникационной сфере и медиа, сообщается на официальном сайте Luxoft.

Согласно сообщению, сделка позволит углубить компетенции Luxoft и расширить предложения для беспроводных, кабельных и спутниковых провайдеров медиа-контента – клиентов компании, число которых увеличивается последние несколько лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.

"Мы очень рады приветствовать IntroPro в семье Luxoft. IntroPro является важным дополнением к нашим текущим предложениям в сегменте телекоммуникаций и медиа, так как она является лидером в доставке и распространении высококачественных надёжных видеотехнологий", - цитирует пресс-служба президента и исполнительного директора Luxoft Дмитрия Лощинина.

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Основными направлениями деятельности компании IntroPro являются разработка встраиваемых систем, техническое обслуживание и услуги по поддержке программных решений заказчика, разработка программных продуктов.

Компания IntroPro имеет офисы в Хобокене (Нью-Джерси), Лос-Анджелесе (Калифорния) и Киеве (Украина). Она генерирует более 90% своего дохода от сектора телекоммуникаций и медиа, обслуживая несколько клиентов, базирующихся в Северной Америке.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года компания Luxoft была признана одной из лучших аутсорсинговых компаний в мире.

Luxoft является лидером на рынке аутсорсинга в области IT. Начиная с 2005 года, компания предоставляет в Украине услуги по разработке программного обеспечения для компаний как мирового, так и местного уровня из офисов в Киеве, Одессе и Днепре. Количество сотрудников Luxoft в украинских центрах разработки составляет более 3 тыс. человек.