Фонд госимущества ищет советников для приватизации "Центрэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел переговоры с крупными международными банками Merrill Lynch, Lazard и Citi об участии их в приватизации 78,3% акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в роли посредников, сообщила пресс-служба на официальной странице ФГИУ в Facebook.

"Советником должен быть кто-то из "больших имен" - Merrill Lynch, Morgan Stanley. Мы уже провели переговоры с Merrill Lynch, Lazard, Citi. Есть заинтересованность", - цитирует пресс-служба главу фонда Игоря Билоуса.

Он отметил, что уже формируется комиссия по отбору советника для приватизации энергокомпании, для чего должны внести свои предложения Министерство экономического развития и торговли и Министерство финансов.

В то же время Билоус напомнил, что затягивание процесса приватизации как "Центрэнерго", так и ряда госпакетов акций облэнерго связано с непринятием во втором чтении законопроекта о рынке электроэнергии и отсрочкой внедрения стимулирующего тарифообразования

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"Это уже становится немного анекдотичным. Мы говорили со всеми на всех уровнях, присылали письма, показывали на презентациях, напоминали в интервью. Но ситуация не изменилась, и это сильно тормозит приватизацию и наполнение бюджета", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, глава Фонда госимущества допустил перенос сроков приватизации компании "Центрэнерго" на 2018 год, тогда как раньше продажа компании планировалась на первый квартал этого года.

По его словам, приватизацией данной компании интересуются инвесторы из Китая, Кореи, Турции и Индии.

ПАО "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.