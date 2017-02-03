Антимонопольный комитет разрешил продажу "Карпатнефтехима"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение на покупку более 75% акций Lukoil Chеmical B.V. (Нидерланды), которой принадлежит 100% нефтехимической компании "Карпатнефтехим" (Ивано-Франковская обл.), сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению комитета, компании Techinservice Limited (Англия) разрешено купить более 25% нидерландской Lukoil Chеmical B.V., а не указанному физлицу - гражданину Украины через Xedrian Holding Ltd (Кипр) – более 50%.

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Справка УНИАН. "Карпатнефтехим" (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) создан в 2004 году. 100% акций владеет компания Lukoil Chemical B.V., зарегистрированная Торгово-промышленной палатой в Амстердаме (Нидерланды).

Предприятие специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена.