Обнародован план приватизации на 2017 год – ОПЗ хотят снова выставить на продажу в декабре

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в ноябре 2017 года выставить на приватизацию 75,22% акций «Турбоатома», в декабре – повторно провести аукцион по продаже 99,6% акций временно неработающего Одесского припортового завода (ОПЗ).

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Об этом говорится плане приватизации на 2017 год, опубликованном в официальном издании фонда «Ведомости приватизации».

В то же время глава Фонда госимущества Игорь Билоус неоднократно отмечал, что Одесский припортовый завод целесообразно сдать в аренду либо управление компании, которая имеет доступ к основному сырью завода – газу, либо перевести ОПЗ на «давальческую» схему работы.

Также Фонд госимущества намерен в марте выставить на продажу 99,99% «Сумыхимпрома», а в октябре - 78,3% акций крупной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

В августе ведомство планирует начать приватизацию 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго», 65% «Харьковоблэнерго», 50,9% «Тернопольоблэнерго», 60% «Запорожьеоблэнерго». Кроме того, ФГИУ намерен выставить на продажу в июле на фондовых биржах по 25% плюс одной акции «Сумыоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «ДТЭК Донецкоблэнерго», «Киевэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Захидэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «Донбассэнерго».

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 млн грн, что на 24,8% больше, чем в 2015 году. В то же время, сумма поступлений составляет чуть больше 1% от запланированных 17 млрд грн в бюджете страны на 2016 год.

В 2017 году запланировано также получить от приватизации госпредприятий 17 млрд грн.