Украина планирует разместить евробонды в этом году - министр финансов

Украина планирует в текущем году выйти на внешние рынки заимствований и осуществить размещение евробондов, однако их объем не будет значительным, сказал в ходе пресс-конференции в Киеве министр финансов Украины Александр Данилюк.

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«Мы планируем выйти на внешние рынки заимствований. Это не будет большая сумма, скорее это будет сигнал о том, что мы присутствуем на рынке. В значительных размещениях сейчас нет нужды», - сказал министр, напомнив, что ближайшие два года Украина имеет возможность заимствовать более «дешевые» деньги - по линии Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Ранее глава Минфина уже заявлял, что Украина может выйти на внешний рынок заимствований во второй половине 2017 года, но при условии приемлемой цены размещения и уровня кредитных рейтингов страны. В сентябре 2016 года Украина осуществила размещение евробондов под гарантии правительства США на 1 млрд долл.