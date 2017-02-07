Объем инвестиций в приватизированные объекты за год вырос в 4,6 раза

Общий объем инвестиций в приватизированные предприятия Украины за 2016 год вырос в 4,6 раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 года – до 5,7 млрд грн, сообщается на сайте Фонда государственного имущества Украины.

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При этом по состоянию на 1 января 2017 года общая сумма инвестиций в приватизированные предприятия, внесенных покупателями согласно инвестпрограммам, выросла до 33,5 млрд грн, что на 50,4% больше плана.

Как сообщал УНИАН, общий объем инвестиций в приватизированные предприятия Украины за 2015 год вырос на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года – до 1,24 млрд грн.