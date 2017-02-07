Прибыль S&P Global за год выросла в 1,8 раза

Чистая прибыль компании S&P Global, владеющей одноименным рейтинговым агентством, по итогам 2016 года увеличилась в 1,75 раза в годовом выражении и составила 2,228 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании, передает Прайм.

Разводненная чистая прибыль на акцию компании по итогам года составила 7,94 доллара против 4,21 доллара в 2015 году. Выручка увеличилась в годовом выражении на 7% и составила 5,661 миллиарда долларов.

Чистая прибыль в четвертом квартале также увеличилась - в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, достигнув 569 миллионов долларов. Разводненная чистая прибыль на акцию составила 2,05 доллара против 0,91 доллара годом ранее. При этом аналитики ожидали значение показателя на уровне 1,19 доллара. Выручка выросла в годовом выражении на 2% - до 1,399 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует скорректированную разводненную прибыль на акцию по итогам 2017 года в диапазоне 5,65-5,90 доллара.

Компания McGraw Hill Financial была основана в 1917 году в США. В апреле 2016 года она сменила название на S&P Global. В структуру корпорации входит ряд подразделений, занимающихся издательской деятельностью, телевещанием, оказанием финансовых услуг.

Компания владеет одним из трех крупнейших мировых рейтинговых агентств - S&P, а также деловым изданием BusinessWeek и информационным агентством Platts. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Штат компании, по состоянию на 31 декабря 2016 года, насчитывает порядка 20 тысяч человек в 31 стране.