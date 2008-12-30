Уолл-стрит может отыграть потери

Уолл-стрит может остановить свое бегство и отыграть потери уже через три-четыре месяца, полагает знаменитый американский инвестор-миллиардер Чарльз Шваб - основатель одноименной финансовой группы, передает РИА Новости.

"Вы можете увидеть возвращение фондовых индексов Dow Jones или S&P, отыгравших 40-50%, уже через три-четыре месяца, если Обама примет мои советы", - заявил финансовый гуру в интервью журналу Fortune.

Уолл-стрит обрушилась с начала года на 35-40% (в зависимости от индексов), потеряв более 7 триллионов долларов.

Шваб полагает, что Белому дому не следует субсидировать промышленные гиганты, например Ford и General Motors, а надо провести их санацию через процедуру банкротства.

Он призывает избранного президента США отказаться от обещанного им в ходе избирательной кампании перераспределения налоговой нагрузки с бедных слоев населения на плечи самых состоятельных американцев.

"Он (Обама) сказал, что сократит налоги для 95% американцев. Я бы хотел, чтобы он исполнил это обещание, но объявил, что для оставшихся 5% не будет налогового повышения как минимум в течение трех лет. Возможно, это побудит фондовый рынок реально повернуться вспять", - полагает Шваб.

Глава финансовой группы предполагает, что рынок может оживиться уже с приходом Обамы в Белый дом, так как круг лиц, входящих в сформированную команду, и экономические советники избранного президента вызывают доверие бизнес-сообщества.

Вступление Обамы в должность официально состоится 20 января 2009 года.

Шваб полагает, что акции американских корпораций сейчас достаточно дешевы для долгосрочных инвестиций, однако до начала своего роста будут еще дешевле.

Он заявил, что проводил консервативную инвестиционную и кредитную политику, в результате чего его финансовый бизнес не претерпел цунами, который смел или поставил на грань банкротства финансовые гиганты США.

Его корпорация управляет активами в размере около 1 триллиона долларов. Личное состояние финансиста журнал Forbes оценивает в 5,6 миллиарда долларов.