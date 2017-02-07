Минфин одолжил на внутреннем рынке почти полмиллиарда гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 7 февраля, привлекло в государственный бюджет 450,135 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 9 месяцев со средневзвешенной доходностью 15,2% годовых по одной заявке инвестора.

Размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6 и 12 месяцев не состоялось.

Как сообщал УНИАН, Минфин в первом квартале 2017 года планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также сроками обращения 2-3 года. Размещение валютных облигаций не планируется.

По состоянию на 7 февраля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 668,150 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 383,344 млрд грн, или 57% их общего объема.