Доходные акции, сектора и страны 2009 года

Газета Daily Telegraph 29 декабря попросила экспертов дать прогнозы о том, какие акции, инвестиционные сектора и страны будут наиболее доходными в 2009 году, и на каком уровне закроется индекс FTSE 100 31 декабря будущего года, передает k2kapital.

Гэвин Олдэм (Gavin Oldham), The Share Centre

FTSE 100: 5555 (6000)

Лучшие акции: Prudential. Если наш прогноз по FTSE верен, акции, которые так много потеряли в 2008 году, могут значительно прибавить в 2009. В уходящем году Prudential потеряла около 47% своей стоимости, а расширение ее бизнеса в Британии, США и особенно в Азии обеспечивают диверсификацию, которую мы считаем ключевым фактором для 2009 года.

Сектор: Инфраструктура

Страна: Китай. Китайский фондовый рынок упал примерно на 70% в 2008 году, отражая ущерб, который рецессия причинила экспорту. Мы считаем, что Китай способен извлечь выгоду из первых признаков выздоровления в любой экономике мира и развить внутренний спрос. По нашему мнению, перспективы Китая в 2009 году хороши в сравнении с западными фондовыми рынками, потерявшими за год 30-40%.

Джулиан Чиллингуорт (Julian Chillingworth), фондовый менеджер Rathbones

FTSE 100: 5100 (6400). В первом полугодии вероятны новые снижения. Рост британской экономики, по-видимому, возобновится в 2010 году, и к концу 2009 года мы ожидаем биржевое ралли. В первом полугодии будет не одно ложное ралли, которые могут преждевременно вернуть инвесторов в рискованные активы.

Лучшие акции: Smith & Nephew (медицинское оборудование).

Сектор: Страхование. Рынок акций в будущем году будет очень нестабилен, и мы ожидаем некоторых улучшений лишь к концу года. Этот сектор, несомненно, извлечет выгоду из увеличения доли рынка во всем мире, так как потребители смирились с необходимостью увеличивать накопления в личных пенсионных схемах.

Страна: США.

Джульетта Шулинг (Juliet Schooling), Chelsea Financial Services

FTSE 100: 4800 (6625)

Лучшие акции: British American Tobacco. Это классические оборонительные акции. Они предлагают высокие дивиденды, здоровый баланс и сильные денежные потоки. Кроме того, индустрия защищена государством, так как министерство финансов США делает ставку на прибыли, получаемы от табачной индустрии и искусственно поддерживает высокие цены на ее продукцию.

Сектор: Инструменты с фиксированным процентом. Нельзя сказать, что они свободны от риска, но вам хорошо платят за то, что вы принимаете на себя этот риск. Когда страхи рассеются, и на рынки вернется хоть какое-то равновесие, этот сектор восстановится первым.

Страна: Развивающиеся рынки.

Майк Уорбертон (Mike Warburton), Grant Thornton

FTSE 100: 5500 (6900).

Лучшие акции: Lloyds TSB.

Сектор: Финансовый.

Страна: Германия. На меня производит хорошее впечатление подход Германии к нашим нынешним проблемам, и я ожидаю дальнейшего укрепления евро.

Джастин Стюарт (Justin Stewart), Seven Investment

FTSE 100: 4600 (6413)

Лучшие акции: Thrifty Auto. Я ставлю на Dollar Thrifty, одну из компаний, предоставляющих в аренду автомобили в аэропортах. В настоящий момент она обременена долгами, за которыми следует внимательно следить, но компания снижает затраты и получает деньги, чтобы расплачиваться по долгам. На ее балансе более $200 млн. свободных наличных средств.

Сектор: Автопром.

Страна: Япония.

Гай Майлз (Guy Myles), Octopus Investments

FTSE 100: 4800. После потерь, понесенных в уходящем году, FTSE, вероятно, закроется выше, но в настоящий момент о степени его роста можно только гадать, поскольку движущей силой рынка являются исключительно настроения, а не трезвые оценки стоимости активов.

Лучшие акции: Celsis International plc. Компания работает в секторе здравоохранения и является дистрибьютором биологического и лабораторного оборудования. Это оборонительная зона, ее ценность низка, а баланс силен. Эти акции обеспечат рост при сравнительно низком уровне риска.

Сектор: Фармакология и биотехнологии. Стоит также следить за компаниями из верхней части FTSE, работающими на внешних рынках.

Страна: Япония.

Филип Уэгстаф (Philip Wagstaff), Gartmore

FTSE 100: 4600 (7200)

Лучшие акции: British Airways. Пятый терминал аэропорта Хитроу стал эффективным, компания осуществляет разумные планы по снижению мощностей к будущему лету, у нее есть потенциал для снижения затрат, если она произведет слияние с Iberia или Qantas, либо создаст совместное предприятие с American Airlines.

Сектор: Финансовый.

Страна: США.

Top sector: Financials.

Алан Стил (Alan Steel), независимый финансовый консультант

FTSE 100: 5600 (7800)

Лучшие акции: Vodafone. Присутствие на быстро растущем индийском рынке и рынке "поколения Y" в США.

Сектор: Корпоративные облигации для осторожных инвесторов. Телекоммуникации для авантюрных.

Страна: Индия.

Эдвард Бонэм Картер (Edward Bonham Carter), Jupiter Asset Management

Лучшие акции: Wolseley. Группа строительных материалов несет убытки последние 18 месяцев. Ее долги тревожат инвесторов. Однако коллапс на рынке США, вероятный отказ от дивидендов и долги отразились на цене акций. Хотя она может еще снизиться, компания выйдет из нынешнего кризиса одной из первых с поворотом на американском рынке жилья.

Сектор: Строительство

Страна: США. Поскольку Федеральная резервная система начала снижать учетные ставки раньше, чем другие центробанки, мы ожидаем, что американский рынок восстановится первым.