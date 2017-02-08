Американский фондовый индекс Nasdaq поставил новый рекорд

Американский фондовый индекс S&P 500 едва повысился по итогам торгов вторника, тогда как индексу Nasdaq удалось установить новый рекорд благодаря росту акций крупных технологических компаний, компенсировавшему падение энергетических бумаг.

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Индекс Dow Jones также достиг исторического внутридневного пика сразу после открытия рынка, в то время как S&P 500 приблизился к очередному рекордному максимуму.

Более половины компаний в составе S&P 500 представили квартальную отчетность, и в настоящее время рост прибыли в годовом выражении за четвертый квартал оценивается примерно в 8,2 процента, свидетельствуют данные Thomson Reuters. Это может оказаться наиболее значительным ростом с третьего квартала 2014 года.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones поднялся на 0,19 процента до 20.090,29 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,02 процента до 2.293,08 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 0,19 процента и завершил сессию на отметке 5.674,22.

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Энергетический сектор продемонстрировал худшие результаты среди основных отраслевых субиндексов в составе S&P, снизившись на 1,4 процента. Акции Chevron и Exxon подешевели на 1,4 и 0,6 процента соответственно, оказав наибольшее давление на S&P.

Поддержку индексу, однако, оказали акции технологических компаний. Стоимость бумаг Apple выросла примерно на 1 процент, а бумаги Alphabet, родительской компании Google, подорожали на 0,9 процента. В лидерах роста были акции потребительского сектора, прибавившие 0,8 процента.

Акции General Motors снизились на 4,7 процента, поскольку автопроизводитель сообщил о падении чистой прибыли в четвертом квартале, что частично связано с убытками от изменения курсов валют, а также спрогнозировал, что прибыль на акцию в 2017 году останется без изменений.

Бумаги Michael Kors подешевели на 10,8 процента, так как производитель сумок сообщил, что прибыль и продажи за текущий квартал окажутся значительно хуже прогнозов.

После закрытия рынка акции Walt Disney также упали в цене вслед за публикацией квартального отчета компании.