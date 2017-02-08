Фонд гарантирования опробует новый подход к продаже активов банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц организовал пилотный проект по реализации активов неплатежеспособных банков с применением нового подхода на базе четырех неплатежеспособных банков - "Евробанк", "Фидобанк", "Хрещатик" и "Укргазпромбанк".

Как сообщила пресс-служба фонда, в рамках нового подхода начальная цена лотов на первые торги будет устанавливаться по балансовой стоимости, если она не ниже оценочной, а сами активы будут непрерывно выставляться на торги до продажи.

Фонд напомнил, что по действующей процедуре после снижения цены лота на 30% от начальной требуется повторно утверждать условия продажи такого актива исполнительной дирекцией Фонда.

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"На все это нужно время. Поэтому мы ожидаем, что реализация пилотного проекта поможет нам ускорить процесс продажи активов. Стартовая цена будет максимальной - балансовой или оценочной, если она окажется выше. И дальше уже спрос на актив будет ее корректировать", - пояснила директор департамента консолидированных продаж и управления активами ФГВ Юлия Берещенко.

Также фонд отметил, что первые лоты уже прошли предпродажную подготовку.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.