Фондовые рынки Европы выросли

Фондовые торги в Европе 30 декабря 2008 г. завершились повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей, передает РБК.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 73,33 пункта (+1,70%) - до 4392,68 пункта, немецкий DAX - на 105,37 пункта (+2,27%) - до 4810,20 пункта. Французский CAC 40 повысился на 86,41 пункта (+2,76%), закрывшись на отметке 3217,13 пункта, швейцарский SMI укрепился на 69,57 пункта (+1,27%) и составил 5534,53 пункта, амстердамский AEX вырос на 5,77 пункта (+2,40%) - на отметке в 246,58 пункта. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 поднялся по итогам торгов на 1,74% и составил 824,47 пункта.

Положительное влияние на настроения инвесторов оказали новости из США. Так, Министерство финансов США объявило о своем решении купить привилегированные акции компании GMAC LLC, финансового подразделения автогиганта General Motors Corp., на сумму в 5 млрд долл. в рамках программы поддержки автомобильной промышленности страны. На этом фоне в плюсе завершились торги по акциям европейских автопроизводителей. Так, ценные бумаги Daimler AG подорожали на 3,9%, а акции немецкого производителя грузовых автомобилей MAN AG - на 0,3%.

Сразу на 17% выросли акции британской компании Imperial Energy Plc, акционеры которой не приняли предложение о слиянии за 1,4 млрд фунтов стерлингов (1,44 млрд евро) от индийской компании Oil & Natural Gas Corp. (ONGC).

Акции крупнейшей в мире сталелитейной компании Arcelor подорожали сегодня на 3,5%, отыгрывая под конец года падение в 2008г. на 67%.

Акции компании Rolls-Royce Group Plc., объявившей о победе в тендере на поставку ОАО "Газпром" 8 компрессорных установок для газопровода "Северный поток", выросли по итогам торговой сессии на 2,5%.

Удачно торговая сессия завершилась для представителей энергетического сектора Европы, что обусловлено ростом цен на нефть. Так, акции BP Plc. подорожали на 1,1%, а ценные бумаги Royal Dutch Shell Plc. - на 2,3%.