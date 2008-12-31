Фондовые рынки США закрылись ростом

Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник продемонстрировали рост в пределах 2,17-2,67% на фоне известий об увеличении финансовой помощи правительством США терпящему бедствие национальному автопрому, что увеличило надежды инвесторов на минимизацию последствий экономического кризиса для этой отрасли промышленности, передает агентство Рейтер.

Администрация президента США Джорджа Буша заявила в понедельник о предоставлении дополнительного займа на 1 миллиард долларов компании General Motors Corp. и выкупе 5-миллиардной доли акций в финансовом подразделении General Motors Corp. - компании GMAC, отмечает агентство.

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 2,17%, достигнув 8668,39 пункта.

S&P 500 в понедельник повысился на 2,44%, достигнув 890,60 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 2,67% - до 1550,70 пункта.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.