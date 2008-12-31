2008 год стал ”черным” для индекса DAX

Индекс DAX пережил "черный год" - за минувшие 12 месяцев он упал на 40 процентов. Впрочем, в последний день торгов ему удалось значительно подняться, передает Немецкая волна.

По прогнозам экспертов, 2009 год новых потрясений не принесет.

Несмотря на то что 2008 год войдет в историю как один из самых "черных" для мировой экономики, поводов для паники, по мнению специалистов, пока нет.

Немецкий эксперт по ценным бумагам Клаус Нидинг (Klaus Nieding) не склонен к пессимистическим прогнозам. Несмотря на катастрофическое падение курсов на мировых биржах, у акционеров со среднесрочными и долгосрочными вкладами нет причины срочно избавляться от акций, заявил Нидинг в интервью агентству AP. "Тот, кто не испытывает срочной необходимости в наличных средствах, не должен продавать акции", - уверен эксперт.

Впрочем, по мнению Нидинга, в 2009 году акционерам лучше запастись терпением и обзавестись крепкими нервами. "Следующий год не принесет позитивных изменений, скорее будет наблюдаться легкая негативная тенденция", - считает экономический специалист. Согласно его прогнозу, немецкий фондовый индекс DAX на протяжении следующих 12 месяцев будет колебаться в пределах 3800-4700 пунктов. Но это лишь в том случае, если в новом году не произойдет никаких политических потрясений - террористических актов, войн или крупных катастроф, подчеркивает эксперт.

В течение 2008 года индекс DAX опустился на 40 процентов. В последний день торгов 2007 года он составлял 8067 пунктов. На торгах 30 декабря 2008 года индексу DAX удалось достичь лишь 4800 пунктов. Рекордное падение биржевого индекса спровоцировало резкое уменьшение количества частных акционеров в Германии. По подсчетам газеты Handelsblatt, сегодня на руках у физических лиц находятся лишь 22 процента акций входящих в DAX предприятий. Для сравнения: в 2003 году частные акционеры владели почти третью всех акций DAX.

Согласно результатам экспертного опроса, проведенного Центром европейского развития экономики (ZEW), в 2009 году ожидается некоторое укрепление позиций немецких и американских акций.

Специалисты, принимавшие участие в опросе, ожидают, что к концу нового года индекс DAX составит 5400 пунктов, а Dow Jones, который в настоящее время находится на позиции 8500 пунктов, поднимется до 9500. Эксперты ZEW уверены, что в условиях нынешнего экономического кризиса данный прогноз свидетельствует о позитивной тенденции развития ситуации.