В НАБУ заявляют, что руководство ОГХК готовилось приватизировать предприятие в свою пользу

Обвинения в адрес Национального антикоррупционного бюро Украины в якобы срыве приватизации и блокировании высокодоходной деятельности ПАО «Объединенная горно-химическая компания» не соответствуют действительности и отвлекают внимание общества от реального состояния дел на предприятии.

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Об этом УНИАН сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

«Из материалов расследования, собранных под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в частности аудиозаписи телефонных разговоров одного из подозреваемых, усматривается, что руководство компании готовилось к осуществлению приватизации «ОГХК», вероятно, в свою пользу», - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно версии детективов, организаторы схемы не желали развивать компанию, выводили из нее финансовые ресурсы, сокращали штат работников, при этом договариваясь о поставках продукции на временно оккупированную территорию на востоке Украины.

Досудебное расследование по данным фактам продолжается.

Как сообщал УНИАН, в конце января детективы НАБУ задержали четырех должностных лиц ПАО «Объединенная горно-химическая компания» по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб предприятию на сумму более 300 млн грн.

Как установили детективы бюро, в 2014 году задержанные вместе с другими лицами, в том числе гражданами других государств) создали группу для получения неправомерной выгоды в интересах иностранных компаний, которые, в свою очередь, связаны с должностными лицами ОГХК).

Схема сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химической отраслях промышленности, частным компаниям-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии, и связанными со служебными лицами ОГХК.

В дальнейшем эти компании-посредники перепродавали купленную в ОГХК титановую продукцию по рыночным ценам международным компаниям, которые используют такую продукцию в собственном цикле производства. Разница в стоимости поступала на счета компаний-посредников и под видом оплаты за предоставленные транспортные услуги выводилась на счета других компаний, подконтрольных должностным лицам ОГХК.

Досудебное расследование по приведенным фактам в НАБУ начали в январе 2016 года.