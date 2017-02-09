Французская энергокомпания после взрыва на АЭС подешевела на полмиллиарда евро
13:38, 09 февраля 2017Фондовый рынок
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На атомной электростанции Flamanville, расположенной в городе Шербур (Франция), произошел взрыв. Угрозы утечки радиации нет, заявляют местные власти.
Иллюстрация REUTERS
Французская энергетическая компания EDF подешевела примерно за 1,5 часа на €540 млн (2,7%) — до €19,33 млрд — на фоне сообщений о взрыве на одной из АЭС, следует из данных торгов в Париже.
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В 9:30 по местному времени одна акция компании стоила €9,42, к 11:10 стоимость снизилась до €9,165 за ценную бумагу, сообщает RNS.
Ранее Ouest France сообщила, что на атомной электростанции (АЭС) Flamanville, расположенной в городе Шербур (Франция), произошел взрыв. Угрозы утечки радиации нет, заявляют местные власти.
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