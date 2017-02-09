Стал известен новый собственник "Карпатнефтехима"

Опосредованным собственником более 50% нефтехимической компании "Карпатнефтехим" (Ивано-Франковская область) через Xedrian Holding Ltd (Кипр) стал Ильхам Мамедов, который ранее возглавлял "Лукойл-Украина", сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Techinservice Limited (Англия) купить более 25% нидерландской Lukoil Chеmical B.V., которой принадлежит 100% нефтехимической компании "Карпатнефтехим", не указанному физлицу - гражданину Украины через Xedrian Holding Ltd (Кипр) – более 50%.

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Справка УНИАН. "Карпатнефтехим" (г. Калуш, Ивано-Франковская область) создан в 2004 году. Предприятие специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена.

В апреле 2015 года австрийская компания AMIC Energy Management GmbH (AMIC) в лице дочерней компании "АМИК Украина" закрыла сделку с "Лукойлом" по покупке 100% акций "Лукойл-Украина", владеющей около 240 АЗС и 6 нефтебазами на территории Украины.