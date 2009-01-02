У американских акций в 2009 году есть один путь - вверх

Ушедший год стал худшим в истории многих американских акций, а 2009 год будет началом их очень медленного и болезненного выздоровления, сообщает k2kapital со ссылкой на CNNMoney.com.

Инвесторам следует приготовиться к резким колебаниям биржи, в то время как компании и экономика с трудом поднимаются на ноги. Ушедший год ознаменовался ужасающими результатами корпораций, рекордно высокими ценами на нефть и газ, катастрофическими новостями с рынка жилья и полномасштабными перетрясками на Wall Street.

"Причинен огромный ущерб, и сначала прибыли должны стабилизироваться, - заявил главный инвестиционный стратег Citigroup Тобиас Левкович (Tobias Levkovich). - Прежде чем пациент начнет выздоравливать, давайте убедимся, что его состояние не ухудшается".

В новом году, прогнозируют аналитики, нас ожидает много дней, когда биржи будут падать из-за плохих корпоративных результатов и неприятных экономических новостей. Однако оптимизм, связанный с новой американской администрацией и явным успехом государственного вмешательства, в другие дни будет способствовать стремительному росту акций.

Чем-то это похоже на 2008 год, в котором было четыре-пять худших в истории биржевых дней даже для Dow Jones industrial average, но и три самых больших прироста. Возможно, 2009 год будет лучше, но выздоровление акций не будет устойчивым. Большинство аналитиков прогнозирует, что в первые месяцы года индекс S&P 500 может вернуться к антирекорду в 752 пункта, установленному 20 ноября 2008 года, несмотря на то, что рынок с тех пор прибавил более 16%.

Однако аналитики ожидают роста S&P 500 на 10-25% к концу 2009 года. Эксперты прогнозируют рост индекса в среднем на 135 пунктов, примерно до 1025 пунктов к 31 декабря 2009 года. Они ожидают, что к этому дню Dow Jones закроется с повышением на 900 пунктов, на уровне примерно 9500 пунктов, в индекс Nasdaq вырастет на 160 пунктов и завершит год на уровне 1700 пунктов.

Аналитики ожидают падения американского ВВП в 2009 году на 1-3%, при этом в первом полугодии спад, возможно, достигнет 5%. В июне, полагают они, начнется умеренный рост. Во втором полугодии аналитики ожидают более устойчивого роста, а экономические индикаторы начнут показывать улучшения в таких важнейших сферах как строительство, рынок жилья, розничные продажи и кредит.