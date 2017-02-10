"Альфа-Групп" купила украинскую лизинговую компанию

Компания ABH Ukraine Limited - акционер «Альфа-Банка» (Украина) - завершила сделку с UniCredit Leasing S.p.A. по приобретению лизинговой компании UniСredit Leasing Ukraine.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба «Альфа-Банка», эта сделка, стоимость которой не разглашается, является продолжением стратегии неорганического роста и позволит увеличить кредитный портфель, привлечь новых клиентов, специалистов и опыт европейской компании.

По информации банка, после завершения сделки UniCredit Leasing получила название «Неос Лизинг».

Справка УНИАН. Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.

В декабре 2016 года UniCredit Bank объявил о ребрендинге и возврате к своему историческому названию – «Укрсоцбанк» в связи с завершением сделки между группой UniCredit и ABH Holdings S.A.

UniСredit Leasing работает на украинском рынке с 2006 года, занимается лизингом сельхозтехники, транспорта, строительной техники и промышленного оборудования.