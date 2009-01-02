Европейские биржи открылись ростом

Фондовые торги в Европе 2 января 2009 г. открылись повышением ведущих индексов, поскольку инвесторы ожидают, что правительства ведущих европейских стран в ближайшей перспективе предпримут новые усилия по поддержанию мировой экономики, передает РБК.

По состоянию на 13:06 мск индекс FTSE 100 вырос на 33,35 пункта (+0,75%) - до 4467,52 пункта, французский CAC 40 - на 41,62 пункта (+1,29%) - до 3259,59 пункта. Немецкий DAX вырос на 73,15 пункта (+1,52%) - до 4883,35 пункта, швейцарский SMI - на 69,57 пункта (+1,27%) - до 5534,53 пункта.

В первые часы торгов заметно подорожали акции компаний горнодобывающего сектора, чему способствовал рост цен на медь на торгах в Лондоне. В частности, на 3,8% в первые часы торгов подорожали акции третьей в мире по величине горнодобывающей компании Rio Tinto Group, а ценные бумаги BHP Billiton Plc. и Anglo American Plc. - на 3,2% и 2,9% соответственно.

На 2,3% в первые часы торгов подорожали ценные бумаги немецкого промышленного концерна Siemens AG, глава которого заявил прессе о возможных стратегических приобретениях в ближайшей перспективе. Кроме того, на 2% подорожали акции банка HSBC Holdings Plc. Среди акций французских компаний наиболее заметный рост в первые часы торгов демонстрируют котировки банка Societe Generale SA и розничной сети Carrefour SA.

Напомним, что в РФ фондовые торги не проводятся в связи с новогодними каникулами. Российские биржи возобновят работу 11 января.