Госпредприятие "Укрпочта" 1 марта преобразуется в публичное акционерное общество

Процесс реорганизации Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» в публичное акционерное общество будет завершен 1 марта 2017 года, сообщил на пресс-конференции заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

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«Укрпочта» начала корпоратизацию летом, и 1 марта - это меньше, чем через месяц - уже будет действовать Публичное акционерное общество «Укрпочта» с выдержкой всех процедур в соответствии с требованиями действующего законодательства», - сказал Лавренюк.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2015 года правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики поддержал решение провести реорганизацию «Укрпочты».

С 1 июля 2016 года вступил в должность новый директор «Укрпочты» - Игорь Смилянский, назначенный правительством на эту должность в апреле по результатам кадрового конкурса. Ранее он сообщал, что корпоратизация госпредприятия будет завершена до августа 2017 года.

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Справка УНИАН. «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.

В 2015 году УГППС «Укрпочта» получило 53 млн грн прибыли – лучший результат за последние 15 лет. В 2014 году компания получила 4 млн грн убытков.