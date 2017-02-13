Китайский клон Twitter стал дороже американской соцсети
14:19, 13 февраля 2017Фондовый рынок
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Капитализация Weibo выросла до $11,3 млрд, тогда как акции Twitter после опубликования финансовой отчетности продолжают дешеветь — капитализация американской социальной сети составила около $11,1 млрд.
Иллюстрация REUTERS
Капитализация китайской компании Weibo, которая занимается развитием социальной сети — аналога Twitter, превысила капитализацию самой Twitter, сообщает Bloomberg.
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Капитализация Weibo выросла до $11,3 млрд, тогда как акции Twitter после опубликования финансовой отчетности продолжают дешеветь — капитализация американской социальной сети составила около $11,1 млрд.
Соцсеть Weibo была создана в 2009 году в качестве клона Twiiter.
В 2014 году после первичного размещения акций (IPO) капитализация Weibo составляла $3,4 млрд, в то время как капитализация Twitter превышала $26,5 млрд.
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