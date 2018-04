Индекс Nikkei значительно вырос

Фондовые торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei. Положительное влияние на ход торгов оказали оптимистичные настроения инвесторов, ожидающих, что правительство страны предпримет дополнительные меры для противостояния мировому финансовому кризису.

В частности, в плюсе торги завершились для крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Акции банка подорожали на 4% после неофициальной информации о том, что правительство Японии может начать выкуп неликвидных активов у национальных банков. Вслед за Mitsubishi UFJ Financial Group акции Mizuho Financial Group прибавили в цене 13%.

Не менее удачно торги сложились для японских компаний, ориентированных на экспорт, что обусловлено ослаблением курса иены по отношению к американскому доллару. На этом фоне котировки автопроизводителя Toyota Motor повысились на 3,6%, Honda Motor - на 2,7%, производителя цифровых фотоаппаратов Canon Inc. - на 2,2%.

В плюсе торги завершились и для торговых компаний Японии, которые значительную часть своей прибыли получают от торговли сырьем. Так, после роста цен на нефть стоимость ценных бумаг Mitsubishi Corp. увеличилась на 9,2%, Mitsui & Co. - на 8,6%, японского нефтяного гиганта Inpex Holdings - на 3,3%.

По итогам торгов 5 января 2009г. индекс Nikkei вырос на 183,56 пункта (+2,07%) и составил 9043,12 пункта. Курс доллара по отношению к иене вырос на 1,63 иены по сравнению с курсом предыдущей торговой сессии 30 декабря 2008г. и составил 91,98 иены/долл., передает РБК.