Акции Apple обновили исторический максимум

Акции американской компании Apple достигли исторически максимального значения на закрытии торгов, превысив ценовую отметку в 133 доллара за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

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По итогам торгов понедельника бумаги компании подорожали на 0,89%, до 133,29 доллара за акцию. Таким образом, стоимость акций обновила исторический максимум для значений на закрытии торгов, достигнутый в феврале 2015 года, в 133 доллара за бумагу, сообщает Прайм.

Общим историческим максимумом для акций компании является ценовая отметка в 134,54 доллара. В последний раз бумаги Apple дорожали до этого уровня в апреле 2015 года.

Капитализация Apple сейчас составляет $700 миллиардов.

Аналитики считают, что рост стоимости акций Apple связан с ее отчетностью, обнародованной в начале февраля. По мнению экспертов, сейчас на рынке происходит запоздалое ралли.

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Компания ранее сообщила, что ее разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам первого квартала составила 3,36 доллара против 3,28 доллара годом ранее, достигнув рекордно высокого уровня.

Выручка компании за отчетный период выросла на 3,26% в годовом выражении, до 78,351 миллиарда долларов - что также является рекордом для компании. Продажи iPhone в первом квартале составили 78,290 миллиона единиц, увеличившись на 5% в годовом выражении, а продажи iPad - снизились на 19%, до 13,081 миллиона единиц.

Помимо этого, положительное влияние на стоимость акций Apple оказала оценка от банков Goldman Sachs и UBS, сообщает телеканал CNBC. Оба банка повысили свои рекомендации по бумагам компании.