Фонд госимущества хочет отказаться от услуг оценщиков при приватизации госактивов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), согласно разрабатываемому законопроекту, намерен отказаться от услуг оценщиков для формирования стартовой цены при приватизации государственных активов, сообщил в интервью УНИАН глава ведомства Игорь Билоус.

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«Мы убираем институт оценщиков, так как на этот орган легко оказать влияние, что делает их оценки часто неадекватными рыночным реалиям», - сказал он.

По словам Билоуса, новый законопроект предусмотрит деление всех госактивов на две группы: стратегические (около 50 компаний) – и объекты малой приватизации.

При этом стратегические компании будут приватизироваться только с участием советника, который будет проводить оценку объектов. Малая приватизация должна полностью перейти на электронные площадки, где стартовую цену будут определять сами покупатели своими предварительными заявками.

«Сначала потенциальные участники торгов будут подавать заявки с предложениями, на основе которых формируется стартовая цена. После этого происходят сами торги. Побеждает тот, кто предложит наибольшую сумму за объект приватизации», - отметил Билоус, добавив, что такой подход позволит ускорить массовую продажу небольших объектов.

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 млн грн, что на 24,8% больше, чем в 2015 году. Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн.

В 2017 году Фонд госимущества также намерен направить в бюджет от приватизации 17,1 млрд грн.