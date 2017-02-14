Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,7 миллиарда гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 14 февраля, привлекло в государственный бюджет 1,739 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 1,383 млрд грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 15,49% годовых по 4 из 7 заявок инвесторов, еще 356,6 млн грн – облигаций сроком обращения 2 года с доходностью 15,40% годовых по 2 из 4 заявок инвесторов.

Размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев не состоялось.

Как сообщал УНИАН, Минфин в первом квартале 2017 года планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также сроками обращения 2-3 года. Размещение валютных облигаций не планируется.

По состоянию на 14 февраля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 671,211 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 383,344 млрд грн, или 57% их общего объема.