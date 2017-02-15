Мексиканский нефтяной гигант Pemex выпустил облигации на рекордные для страны €4 миллиарда

Мексиканская нефтяная компания Pemex выпустила облигации на рекордные для рынка страны 4,25 миллиарда евро, пишет Прайм со ссылкой на Wall Street Journal.

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Облигации выпущены тремя траншами со сроками погашения в 2021, 2024 и 2028 годах. Ставка по бумагам оказалась ниже, чем ожидалось – 2,512%, 3,839% и 4,979% соответственно.

Рынки несколько оправились после обострения отношений Мексики с США после победы на выборах президента Дональда Трампа, известного своей антимексиканской риторикой. После победы Трампа на выборах песо упал на 16% по отношению к доллару. Однако за последний месяц восстановился примерно на 5,6%.

Сектор еврооблигаций в стране с развивающейся экономикой пока довольно мал по сравнению с долларовыми, однако он постепенно развивается и за последние годы значительно вырос.

В декабре 2016 года Pemex выпустила облигации на 5,5 миллиардов долларов, в марте - на 2,25 миллиарда евро, а в июле заняла на японском фондовом рынке 80 миллиардов йен (почти 0,8 миллиарда долларов) через размещение десятилетних облигаций Samurai.