Основные фондовые индексы США обновили исторические максимумы

Основные индексы США обновили исторические максимумы во вторник благодаря росту акций банков после того, как глава Федрезерва Джанет Йеллен назвала неразумным чрезмерное промедление в повышении ставок.

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Акции Apple выросли на 1,25 процента, достигнув исторического максимума в $134,95 и поддержав подъем S&P 500, Dow Jones и Nasdaq.

Йеллен сказала, что ФРС рискует опоздать, если будет затягивать с повышением ставок, и в итоге будет вынуждена ужесточать политику быстро, что может привести к рецессии. Она также отметила неопределенность вокруг экономической политики в президентство Дональда Трампа, сообщает Рейтер.

Бумаги банков, которые, как ожидается, окажутся в выгодном положении благодаря повышению ставок, толкнули рынок вверх.

Акции Goldman Sachs прибавили 1,49 процента, Bankof America - 2,97 процента. Финансовый индекс S&P 500 вырос на 1,3 процента.

Йеллен, выступая в Сенате, не уточнила, остаются ли в силе планы ФРС о трех повышениях ставки в этом году, и не указала, может ли регулятор поднять индикатор стоимости заемных средств в марте или в июне, чего ждут большинство аналитиков.

Индекс Dow Jones завершил торги ростом на 0,32 процента до 20.477,20 пункта, индекс S&P 500 - на 0,30 процента до 2.335,32 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 0,26 процента до 5.778,93 пункта.

Шесть из 11 основных отраслевых секторов S&P снизились во главе с индексом коммунальных услуг и недвижимости.

Бумаги General Motors прибавили 4,64 процента после того, как PSA Group, владеющая Peugeot, сообщила, что обсуждает возможность приобретения конкурирующего европейского автопроизводителя Opel, принадлежащего GM.

Акции Fiat в результате выросли на 4,84 процента, Ford - на 0,84 процента.