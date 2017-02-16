Министр инфраструктуры подписал приказ о корпоратизации "Укрпочты"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал приказ о корпоратизации Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» и его реорганизации в акционерное общество.

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Как передает корреспондент УНИАН, приказ был подписан сегодня, 16 февраля, в ходе презентации стратегии "Укрпочты" на ближайшие 5 лет.

Кроме того, министр также подписал устав новой компании.

"Именно сегодня мы переворачиваем важную страницу истории "Укрпочты" как государственного предприятия и начинаем новую - как публичного акционерного общества. "Укрпочта" - третья большая государственная компания, после "Нафтогаза" и "Укрзализныци", которая была корпоратизирована", - сказал Омелян.

Министр также заявил, что следующим шагом должно стать формирование нового состава правления и независимого наблюдательного совета компании.

В свою очередь генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что создание публичного акционерного общества даст дополнительные возможности для развития компании.

"Превращение в акционерное общество - это инструмент создания современной прозрачной системы корпоративного управления, который даст возможность обеспечить выполнение долгосрочных стратегических планов и привлечь международные кредитные ресурсы для развития компании. Наша цель - вернуть лидерские позиции "Укрпочты" на рынке почтово-логистических услуг и превратить ее в современную клиент ориентированную компанию", - сказал Смелянский.

Уставный капитал новосозданной акционерной компании составит 6,518 млрд грн за счет имущества, единственным акционером которой является государство в лице Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мининфраструктуры заявляли, что процесс реорганизации Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» в публичное акционерное общество будет завершен 1 марта 2017 года.

Справка УНИАН. «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.

В 2015 году УГППС «Укрпочта» получило 53 млн грн прибыли – лучший результат за последние 15 лет. В 2014 году компания получила 4 млн грн убытков.