Индекс Nikkei значительно снизился

Фондовые торги в Японии 8 января 2009 г. завершились значительным снижением индекса Nikkei, сообщает РБК. По итогам торгов 8 января индекс Nikkei упал на 362,82 пункта (-3,93%) и составил 8876,42 пункта.

Японский фондовый индекс обвалился после семи дней роста, еще 7 января Nikkei находился на уровне двухмесячного максимума.

Инвесторы с пессимизмом восприняли заявление частной американской службы занятости ADP, которая сообщила, что в декабре 2008 г. в США рабочие места потеряли 693 тыс. человек, в то время как в ноябре того же года данный показатель составлял 476 тыс. человек.

Также на настроения инвесторов повлияло не оправдавшее прогнозов аналитиков сообщение американского производителя микросхем для персональных компьютеров Intel Corp., согласно которому в IV квартале 2008 г., объем продаж компании снизился на 23%. Сообщения из США усилили опасения инвесторов относительно углубления рецессии американской экономики, которая также затронула и компании, ориентированные на экспорт, и представителей высокотехнологического сектора.