Украинский фондовый рынок в январе и феврале будет пассивным

Украинский фондовый рынок, как в январе, так и в феврале, скорее всего, будет оставаться пассивным. Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

В то же время, по его мнению, значительное падение цен на украинские бумаги в 2008 году создало определенный потенциал для рыночного роста стоимости украинских акций в 2009 году.

В соответствии с прогнозом О.МОРКВЫ, в случае управляемой социально-экономической обстановки в стране, относительной курсовой стабилизации и при отсутствии значительного негатива в мировой экономике, у украинского биржевого рынка в январе-феврале будут определенные шансы показать средний ценовой рост на уровне 3-12%. По мнению эксперта, дополнительным фактором для роста может стать и то обстоятельство, что в Украине, несмотря на явную неуместность и низкую вероятность успешной приватизации в условиях кризиса, по-прежнему ведется дискуссия о приватизации инвестиционно привлекательных государственных объектов в 2009 году, в частности, о возможности реализации контрольных пакетов акций генерирующих и блокирующих пакетов распределительных компаний.

Вместе с тем эксперт отмечает, что при значительном ухудшении макроэкономических показателей в Украине ценовая динамика на украинских биржах скорее всего также примет нисходящий тренд, а падение фондового индикатора может составить только в январе около 10%.